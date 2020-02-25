Одесса, Украина, , 10:44 — REGNUM В Одесской области Украины на 48-м километре трассы Одесса — Рени вспыхнул пожар на территории Нижнеднестровского национального парка, сообщило 24 февраля издание «Думская».

По словам журналистов, возгорание произошло в плавнях, ситуация осложняется штормовым ветром, который раздувает огонь.

«Северный ветер гонит огонь по заповедной зоне вдоль лимана», — рассказали сотрудники парка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске (переименован в Днепр) загорелось общежитие, пострадали пять человек.

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