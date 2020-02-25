Чебоксары, , 10:33 — REGNUM В Чебоксарах бывший сотрудник исправительной колонии признан виновным в халатности. За бегство осуждённого, которого он отпустил в киоск в ходе выезда на объект, ему назначено 120 часов обязательных работ, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Перед судом предстал экс-сотрудник исправительной колонии № 4, расположенной в Чебоксарах. По данным правоохранителей, вечером 16 июля 2019 года после возвращения с работы с временного выездного объекта сотрудник колонии в нарушении требований разрешил заключённому сходить в киоск по продаже лотерейных билетов по улице Декабристов.

«Когда сотрудник колонии отвлекся и перестал следить за осуждённым, тот совершил побег», — говорят в следственном управлении.

Беглеца задержали через несколько часов в Новочебоксарске. Известно, что он отбывал десятилетний срок за грабежи и ряд умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Суд признал его виновным в побеге — в результате с учётом неотбытой части наказания ему назначено четыре года и восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Бывший сотрудник исправительной признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ему назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в чувашском Цивильске завершено расследование уголовного дела по факту побега из исправительной колонии. Перед судом предстанет 44-летний житель Марпосадского района, который, как полагает следствие, самовольно покинул территорию колонии и уехал на такси. По результатам служебной проверки несколько человек, включая начальника колонии, привлечены к дисциплинарной ответственности.

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