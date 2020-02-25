Стамбул, Турция, , 10:32 — REGNUM По решению суда в Стамбуле арестовал командира самолёта авиакомпании Pegasus, который 5 февраля допустил жёсткую посадку, в результате чего, жертвами стали три человека и ещё 179 получили травмы. Об этом сообщает телеканал NTV.

Командиру борта Boing предъявлены обвинения в «причинении смерти и увечья более чем одному лицу по неосторожности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт компании Pegasus Airlines потерпел крушение при посадке в аэропорту имени Сабихи Гекчен в Стамбуле.

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