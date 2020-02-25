Уфа, , 10:26 — REGNUM Машинист газодувных машин погиб на нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

По сообщению пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел 19 февраля.

39-летний рабочий филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» откачивал грунтовые воды из воздухозаборной камеры компрессора установки каталитического крекинга.

В какой-то момент мужчина оказался в опасной зоне. В результате его засосало в трубопровод. Тело рабочего нашли на высоте трех метров.

В настоящее время сотрудники Гострудинспекции Башкирии выясняют все обстоятельства произошедшего.

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