Екатеринбург, , 10:20 — REGNUM В Пионерском посёлке Екатеринбурга произошёл крупный пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Возгорание произошло в квартире на пятом этаже дома № 41\4 в переулке Парковом в 10:38 по местному времени. На место выехали восемь единиц техники и 25 спасателей.

По лестницам из дома эвакуировано 40 взрослых и 10 детей, причём один мужчина находился без сознания. На данный момент он госпитализирован.

В данный момент на месте работают специалисты, который устанавливают причины пожара.