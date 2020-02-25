Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM Ванесса Брайант, вдова легендарного игрока НБА Коби Брайанта, направила иск в адрес компании Island Express Helicopters, владевшей вертолётом, в котором погибли её муж и 13-летняя дочь. Об этом сообщает TMZ.

Собственник вертолёта разрешил вылет несмотря на плохие погодные условия. В исковом заявлении часть вины возлагается и на пилота Ару Зобаяна, который погиб вместе с пассажирами.

Ванесса Брайант утверждает, что пилот допустил халатность во время полёта. Сумма искового требования не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, изучение двигателей вертолета не позволило обнаружить признаки «катастрофического внутреннего отказа».

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