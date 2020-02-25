Тбилиси, , 10:06 — REGNUM Молодой человек 19-и лет подозревается в убийстве своих матери и бабушки в Тбилиси. Об этом 25 февраля сообщает МВД Грузии.

По версии следствия, убийство произошло в ходе конфликта в доме, где проживали жертвы. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба МВД Грузии, по факту преступления было возбуждено уголовное дело. Задержанного обвиняют в убийстве членов семьи с отягчающими обстоятельствами.

Подозреваемому грозит вплоть до пожизненного срока тюремного заключения.