Чебоксары, , 09:58 — REGNUM Чувашию накрыли снегопады. За сутки, 25 февраля, в столице республики может выпасть более половины месячной нормы осадков, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

25 февраля снегопады будут идти весь день. По прогнозу Гидрометцентра, в Чебоксарах за сутки выпадет до 13 мм влаги, что превышает половину месячной нормы. В результате сугробы могут вырасти сразу на 10 см.

26 февраля снежный циклон сменит гребень южного антициклона, благодаря которому ненадолго установится солнечная погода. 26 февраля ещё один циклон принесёт небольшой мокрый снег, а 27 февраля ожидаются плюсовая температура и дожди. В целом в республике может потеплеть до +2…+7 градусов, в Чебоксарах прогнозируется +5 градусов.

По прогнозам Владимира Михайлова, за два дня, 26−27 февраля, может выпасть 10 мм осадков.

По предварительным данным, в выходные дни, 29 февраля и 1 марта, похолодает, но будет солнечно.