Нижний Тагил, Свердловская область, , 09:55 — REGNUM В Нижнем Тагиле суд обязал центр развлечений «Джунгли» выплатить компенсацию морального вреда 12-летней девочке, которая получила травму на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Постановление о взыскании 50 тыс. рублей вынес Дзержинский районный суд города. Решение было обжаловано в Свердловской областном суде, но вышестоящая инстанция оставила апелляцию без удовлетворения.

«В ходе рассмотрения в суде гражданского дела установлено, что в результате ненадлежащего контроля со стороны работника индивидуального предпринимателя, организовавшего деятельность парка развлечений, за безопасным нахождением детей на батуте 12-летней девочкой получена травма, что послужило причиной физических и нравственных страданий», — уточнили в прокуратуре.

Напомним, что в результате инцидента ребёнок получил травму в виде повреждения зубов, ушиба лба и переносицы. После этого с гражданским иском, в интересах девочки и с целью защиты её прав, прокуратура обратилась в суд.