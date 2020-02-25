Краснодар, , 09:53 — REGNUM Последствия сильных дождей, прошедших 24 февраля, ликвидируют на территории Краснодарского края. Между тем, по данным синоптиков, 25−26 февраля в регионе также возможны сильный ветер и осадки.

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на территории Мостовского района зафиксированы подтопления, их масштабы не уточняются. К ликвидации подтоплений готовятся и в самом Краснодаре — по данным мэрии, к откачке воды в ночь на 25 февраля подготовили 20 специальных машин.

Между тем, экстренное предупреждение, объявленное МЧС на 24−25 февраля, продолжает действовать. В регионе предупреждают о возможных ЧС в связи с подъёмом воды в реках. По данным Росгидрометцентра, 25 и 26 февраля в Краснодарском крае пройдут осадки в виде дождя и мокрого снег, при этом 25 февраля будет ещё и сильный ветер — до 28 м/с. 25 февраля в горных районах Сочи выше 1000 м, 25−26 февраля в горных районах Краснодарского края и Адыгеи выше 2500 м лавиноопасно.