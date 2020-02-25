Приморск, Ленинградская область, , 09:57 — REGNUM Полицейские Выборгского района Ленинградской области разыскивают вандалов, которые залили краской мемориальные таблички с именами финских жителей, погибших в годы советско-финской и Второй Мировой войны.

Вандализм в Приморске Приморск-адм.рф

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение об акте вандализма поступило в дежурную часть полиции в понедельник, 24 февраля в 16:05 мск.

По словам обратившейся 54-летней женщины, у дома 5 по улице Заводской в городе Приморск неизвестные злоумышленники залили коричневой краской семь мемориальных табличек с именами погибших финских жителей, а на одном из постаментов нарисовали красную звезду.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника», — говорится в сообщении Главка МВД России.

В свою очередь в администрации Приморского городского поселения подчеркнули, что «подобные выходки не останутся безнаказанными», а «виновники будут привлечены к ответственности».

Вандализм в Приморске Приморск-адм.рф

Город Приморск (финское название — Койвисто), после «Зимней войны», согласно Московскому мирному договору, был присоединён к СССР и вошёл в состав Карело-Финской ССР. Во время Великой Отечественной войны, со 2 сентября 1941 года по 18 июня 1944 года, город был занят финскими войсками. После возвращения границ, установленных Московским мирным договором, принадлежность города была окончательно утверждена, а 1 октября 1948 город был переименован в Приморск и вошел в состав Ленинградской области.

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