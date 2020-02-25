Хабаровск, , 09:56 — REGNUM Прокуратура Хабаровска намерена в суде защищать права подтопленцев. Люди до сих пор не получили положенных им компенсаций, теперь чиновники ссылаются на то, что они пропустили сроки.

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О вопиющих случаях издевательства над подтопленцами рассказала телекомпания Губерния.

Так жительница Железнодорожного района Хабаровска Татьяна Гребнева и знать не знала, что нужно идти и писать заявление в какие-то сроки: параллельно с паводком и затоплением дома у Татьяны от болезни скончался муж. Женщине, дом которой ушёл под воду, пришлось заниматься похоронами. Теперь она не может получить положенные ей деньги: чиновники говорят, что время упущено.

Таких, как Татьяна, в Хабаровске и Хабаровском крае ещё много. Защищать их права в суде, признавать дома затопленными теперь будет прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, подтопленцы из Комсомольского района Хабаровского края судятся с властями, чтобы получить обещанные правительством края выплаты за погибших урожай. Однако чиновники не внесли их дачное товарищество в зону подтопления и на этом основании отказываются платить.