Лос-Анджелес, США, 25 февраля 2020, 09:36 — REGNUM Состоялась церемония прощания с игроком баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом и его дочерью Джианной, скончавшимися из-за крушения вертолёта. Церемония прошла на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе.
На открытии церемонии певица Бейонсе спела одну из любимых песен покойного. Проститься с Брайантом пришли многие игроки НБА, включая Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Мэджика Джонсона и Джеймса Хардена.
Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, результаты изучения двух двигателей вертолета, в котором погиб Брайант, не обнаружили признаков «катастрофического внутреннего отказа».
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