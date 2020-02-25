Уфа, , 09:34 — REGNUM Директора фирмы осудили на 7 лет колонии за махинации с недвижимостью в Уфе. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что с 2008 по 2014 годы 52-летняя обвиняемая являлась директором и учредителем ООО «СоюзПартнерСтрой». Данная компания занималась поставкой строительных материалов для застройщиков. Обвиняемая размещала рекламу о продаже квартир по ценам ниже рыночных, а также новостроек в Уфе.

Подсудимая заключила с 12 гражданами договоры соинвестирования в строительство жилья. В результате она получила от клиентов более 30 миллионов рублей. Но свои обязательство она не выполнила, а деньги потратила на свои нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере.

Отмечается, что свою вину фигурант уголовного дела не признала.

В результате суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого судом были удовлетворены гражданские иски граждан, пострадавших от действия подсудимой на сумму причиненного ущерба.

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