Тирана, 25 февраля 2020, 09:33 — REGNUM Восемь граждан Албании проходят обследование на предмет зараженности коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социальной защиты страны 24 февраля.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на данный момент подозрения не подтвердились.
В связи с недавней вспышкой коронавируса на юге Италии в Албании усилен пограничный контроль для предотвращения проникновения вируса в страну.
Министерство здравоохранения страны призывает граждан к бдительности и соблюдению санитарно-гигиенических мер.
До настоящего момента ни одного случая заболевания коронавирусом в Албании не выявлено.
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