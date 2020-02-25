Тирана, , 09:33 — REGNUM Восемь граждан Албании проходят обследование на предмет зараженности коронавирусом. Об этом сообщило министерство здравоохранения и социальной защиты страны 24 февраля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на данный момент подозрения не подтвердились.

В связи с недавней вспышкой коронавируса на юге Италии в Албании усилен пограничный контроль для предотвращения проникновения вируса в страну.

Министерство здравоохранения страны призывает граждан к бдительности и соблюдению санитарно-гигиенических мер.

До настоящего момента ни одного случая заболевания коронавирусом в Албании не выявлено.

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