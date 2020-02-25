Самара, , 09:15 — REGNUM Двух мужчин подозревают в попытке сбыта крупной партии наркотиков в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, на автодороге в поселке Рассвет Ставропольского района стражи порядка остановили автомобиль, который выехал из леса. Водитель и пассажир транспортного средства заметно нервничали, поэтому полицейские решили провести его осмотр.

В результате в присутствии понятых в автомобиле были обнаружены 10 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза показала, что в свертках находился синтетический наркотик 477,619 грамм.

Пассажира и водителя автомобиля задержали. По версии следствия, жители города Сызрань 1997 и 1999 годов рождения намеревались сбыть наркотическое вещество закладочным способом.

Подозреваемые показали места, в которых полицейские обнаружили 15 «тайников-закладок». В результате было изъято порядка 400 граммов наркотиков.

Кроме этого, по месту проживания одного из задержанных стражи порядка обнаружили еще свертки с наркотиками, которые были подготовлены к сбыту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в крупном размере».

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу.

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