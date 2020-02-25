Киев, 25 февраля 2020, 09:06 — REGNUM Из-за непогоды 504 населённых пункта в 12 областях Украины остаются без электричества, сообщила 25 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Больше всего пострадала Николаевская область.
Работники коммунальных служб ликвидируют последствия непогоды.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.
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