Киев, , 09:06 — REGNUM Из-за непогоды 504 населённых пункта в 12 областях Украины остаются без электричества, сообщила 25 февраля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Больше всего пострадала Николаевская область.

«Николаевская — 147, Одесская — 124, Днепропетровская — 69, Херсонская — 52, Запорожская — 41, Донецкая — 25, Полтавская — 11, Винницкая — 11, Сумская — 8, Кировоградская — 8, Черновицкая — 5 и Луганская — 3», — уточнили в пресс-службе.

Работники коммунальных служб ликвидируют последствия непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года из-за ветра и налипания мокрого снега были обесточены 203 населённых пункта Украины.

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