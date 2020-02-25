Пенза, , 08:59 — REGNUM В Пензенской области пожар в частном доме не обошелся без жертв. Около 2 часов ночи 24 февраля поступила информация о возгорании в доме на улице Нагорной в селе Казёнчик Наровчатского района Пензенской области. Во время пожара погибли 37-летний мужчина и 44-летняя женщина, пострадал 64-летний хозяин дома, сообщает СУ СК РФ по Пензенской области.

По данным следствия, 23 февраля компания из семи человек находилась в доме, когда начался пожар. Пять человек смогли выбраться из дома и стали его тушить. Они попытались найти двух оставшихся в доме, но из-за задымления и сильно распространившегося огня не смогли. Лишь после ликвидации пожара были обнаружены тела двух погибших.

«При первоначальном осмотре на погибших каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отмечают в СУ СКР.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте нахождения печи. Назначена проверка.