Владивосток, , 08:53 — REGNUM В посёлке Пластун Приморского края в районной больнице День защитника Отечества закончился смертельной трагедией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ по региону.

Читайте также: Подозреваемый в убийстве пожилой пенсионерки задержан в Москве

По версии следствия, вечером 23 февраля двое мужчин распивали спиртное на третьем этаже районной больницы в Пластуне. Застолье для 31-летнего участника «банкета» закончилось смертью. В ходе ссоры 40-летний мужчина ударом ножа в шею приятеля прекратил бытовой конфликт. От полученной травмы пациент скончался.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские выясняют обстоятельства гибели 85-летней пенсионерки, обнаруженной с следами множественных побоев в собственной квартире на востоке Москвы.