Порт-Луи, , 08:46 — REGNUM Власти Маврикия задержали итальянских пассажиров на борту рейса Alitalia, прибывшего из Рима, поставив их в известность о том, что все прибывшие из северных итальянских регионов, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса, должны либо пройти карантин, либо вернуться домой. Об этом передает ВВС Africa.

В пресс-службе Alitalia сообщили, что авиакомпания организует немедленную репатриацию всех 40 пассажиров, прибывших из регионов Ломбардия и Венето, хотя ни у одного из них нет никаких симптомов респираторного заболевания.

В результате вспышки коронавируса в Италии погибли пять человек, отмечают репортеры.

В стране были закрыты церкви и школы; а Неделя моды в Милане и Венецианский карнавал были отменены.