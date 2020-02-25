Уфа, , 08:40 — REGNUM Задымление в гостинице произошло в Уфе. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, происшествие произошло утром 25 февраля в гостинице на улице Златоустовской.

По тревоге были подняты 24 спасателя на 8 единицах техники, а также сотрудники экстренных служб.

По словам спасателей, в подвале здания произошло возгорание электрического щита на площади 1,5 кв. метра. Пожар был ликвидирован. Сообщается, что пострадавших и погибших нет.

Администрация здания до приезда пожарных эвакуировала 80 человек, в том числе пятерых детей.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины произошедшего.

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