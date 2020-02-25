Гонконг, Китай, , 08:31 — REGNUM Коронавирус нового типа поразил 81 человека в Гонконге. Это указано в сводке департамента информации местного правительства, распространённой 25 февраля.

В течение суток количество подтверждённых случаев заболевания увеличилось на семь. В больницах остаются 60 пациентов с коронавирусом, два человека скончались, ещё 19 покинули медучреждения.

В числе заболевших — четыре пассажира круизного лайнера Diamond Princess, стоящего у берегов Японии. Эти люди прибыли из Японии в Гонконг 22 февраля чартерным авиарейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Гонконге вступил в силу режим обязательного 14-дневного карантина для всех, кто въезжает в этот район из материкового Китая.

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