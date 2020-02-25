Владивосток, , 08:28 — REGNUM В инфекционную больницу Владивостока 23 февраля положили на обследование семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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У всех прибывших с лайнера взяли анализы на наличие коронавируса. По словам специалистов, жалоб у пассажиров нет, температура в норме.

В обсерваторе они будут находиться 14 дней, как того требуют карантинные меры.

В пунктах пропуска в Приморье за минувшие сутки досмотрено более 2 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии от коронавируса умер четвёртый человек — 80-летний пассажир с лайнера Diamond Princess.