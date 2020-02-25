Уфа, , 08:22 — REGNUM Пятилетний мальчик госпитализирован после наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла ближе к вечеру в Нуримановском районе.

На ул. Дорожная села Красная Горка автомобиль «Лада-Гранта», за рулем которого находился 36-летний житель Уфы, сбил пятилетнего ребенка, который, предположительно, перебегал дорогу в неустановленном месте.

Отмечается, что в результате ДТП мальчик с травмами был госпитализирован.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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