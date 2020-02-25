Уфа, , 08:13 — REGNUM Десять дорожных происшествий произошло на автодороге Самара — Уфа — Челябинск. Об этом 24 февраля сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, аварии, в которые попало 30 автомашин, произошли днем 24 февраля с 1429 км по 1455 км автотрассы.

Так, на 1455 км шоссе произошло столкновение четырех попутных автомашин. В результате аварии 18-летней пассажирке одного из автомобилей понадобилась медицинская помощь.

На 1454 км автотрассы в четырех авариях столкнулись десять автомашин, которые получили механические повреждения.

По словам Динара Гильмутдинова, сопутствующей причиной массовых ДТП стала сильная метель.

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