Посёлок городского типа Атамановка, Забайкальский край, , 07:50 — REGNUM В Читинском районе Забайкальского края открыт сезон природных пожаров. Как сообщает газета «Вечорка» со ссылкой на жителей посёлка Атамановка, из-за малоснежной зимы в прошедшие выходные там загорелась сухая трава, огонь перекинулся на лесной массив.

Природный пожар в Забайкалье Цитата с сайта газеты «Вечорка»

Но судя по видеокадрам, которые местные жители прислали журналистам, местные чиновники в данной ситуации предпочли скрыть проблему, сообщив СМИ о том, что беспокоиться не о чем, пожар потушен.

«Лес продолжает полыхать. Горит чуть больше чем в 500 метрах от домов на улице Пионерской — за рекой. Все горит, полыхает, переходит в верховой пожар. Местные жители говорят, что пожарных там вообще не было. По их словам, оттуда выезжали машины с лесом — есть свежие следы лесовозов», — поясняют корреспонденты «Вечорки».

По их словам, сегодня, 25 февраля, лес и трава в Атамановке снова загорелись. По данным ГУ МВД по Забайкальскому краю, за 24 февраля в регионе произошло 25 техногенных пожаров.

Напомним, летом 2019 года в администрации забайкальского посёлка Атамановка провели обыски. Как сообщает региональное СУ СК РФ, ряд чиновников подозревается в крупном мошенничестве с землёй, а также в служебном подлоге. Сайт этого муниципального образования сейчас недоступен — чиновники не заплатили за обслуживание домена.

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