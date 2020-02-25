Екатеринбург, , 07:17 — REGNUM В Екатеринбурге с 25 по 27 февраля ожидается потепление в дневное время суток до 1−3 градусов выше нуля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по ночам температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до 1−5 градусов мороза. Также временами ожидается сильный ветер и осадки в виде мокрого снега.

Как отметили синоптики, нынешняя зима в регионе имеет все шансы выйти на первое место в ранге тёплых зим.

Напомним, что аналогичная аномально тёплая зима в Свердловской области наблюдалась в 1982—1983-м. Тогда средняя температура воздуха в областном центре за весь зимний сезон была чуть ниже 8 градусов мороза.