Новотроицк, Оренбургская область, , 06:39 — REGNUM В пригороде Новотроицка Оренбургской области вечером 24 февраля из-за аварии произошло отключение двух котельных. В результате тех тепла остались более 40 объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, причиной отключения котельных стало повреждение том что в поселке Новорудный грозотросса на высоковольтной линии электропередач.

Тепло перестало поступать в три социально значимых объекта и 41 дом, из которых 15 — частные.

На ликвидацию аварии потребовалось около пяти часов. Около 22:00 местного времени (20:00 мск) произведен запуск котельных.