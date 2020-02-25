Екатеринбург, , 06:25 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 16-летний подросток и ещё три человека получили травмы. Как сообщает информационный портал Е1, авария произошла на 48-м километре автотрассы Арти — Михайловск — Нижние Серги вечером 24 февраля.

Информацию о ДТП подтвердили в региональном управлении ГИБДД. По предварительной информации столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114» и грузовик DAF. Легковой автомобиль, по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, после чего произошла дорожная авария.

В результате ДТП погиб 16-летний пассажир легкового автомобиля, а ещё два пассажира и водитель получили травмы.

Уточняется, что погибший подросток — студент учебного учреждения Екатеринбурга. Он ехал из башкирской деревни в город, чтобы во вторник, 25 февраля, выйти на занятия.