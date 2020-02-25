Тюмень, , 06:24 — REGNUM В Тюмени две семиклассницы на автомобиле Mini Cooper попали в аварию ночью на улице Ямской. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области. ночью взяли родительский Mini Cooper и попали в ДТП на Ямской

Дорожно-транспортное происшествие произошла 22 февраля около 4:00 по местному времени. Девочки 13 и 14-ти лет взяли без разрешения автомобиль родителей одной из них и решили прокатиться.

Неуверенный ход автомобиля заметили дорожные полицейские. Когда они по громкоговорителю попросили автомобиль остановиться. девочка не справилась с управлением и врезалась в дорожный знак.

Подростки получили лёгкие травмы. Сейчас их ночной прогулкой занимаются органы по делам несовершеннолетних.