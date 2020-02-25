Якутск, , 06:03 — REGNUM В Якутске взяткодатель при задержании съел 10 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокурату республики.

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В ходе следствия выяснилось, что 9 января 2020 года 29-летний мужчина в отделе полиции по вопросам миграции для ускорения получения разрешения вида на жительство предложил взятку инспектору.

«Обвиняемый показал на своём телефоне цифру 10 000 инспектору, на что получил отказ. Инспектор доложила о предложении руководству и в дальнейшем, действуя по указанию оперативных сотрудников, предложила обвиняемому подойти на следующий день. Придя в назначенное время, мужчина в служебном кабинете передал инспектору свои документы и положил на стол взятку в размере 10 тыс рублей. В этот момент в кабинет зашли полицейские, и увидев их, обвиняемый схватил со стола банкноты и быстро съел. В больнице из его желудка были извлечены две купюры по 5 тыс. Уголовное дело направлено в суд», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, два жителя Чувашии осуждены за дачу взятки в 200 тыс. рублей сотруднице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Они получили миллионные штрафы и условные сроки.