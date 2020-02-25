Джакарта, , 05:53 — REGNUM Новое сейсмособытие произошло около острова Суматры в Индонезии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 34 км к югу от города Паданг.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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