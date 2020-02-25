Джакарта, 25 февраля 2020, 05:53 — REGNUM Новое сейсмособытие произошло около острова Суматры в Индонезии. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 34 км к югу от города Паданг.
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, семь человек скончались в результате наводнений в особом округе Джокьякарта в Индонезии
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