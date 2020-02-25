Владивосток, , 05:49 — REGNUM На замену рабочим из Китая, которые не могут вернуться в Россию, рассматривается приезд на Дальний Восток индийских строителей.

Читайте также: В Приморье боятся закрытия границ с Южной Кореей из-за коронавируса

Коронавирус в Китае обрушил экономику практически всего мира. Особенно страдает российский Дальний Восток, где представители азиатских стран не только пополняют туристический бизнес региона, но и массово трудятся на предприятиях. Уехавшие на свой Новый год китайцы не могут вернуться в Россию.

«Из-за ситуации с коронавирусом пострадали больше всего стройки, потому что много китайских рабочих есть на стройках. Мы сейчас активно прорабатываем с Индией вопрос по привлечению индийских специалистов для работ на Дальнем Востоке», — сообщил ТАСС генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 февраля закрыт въезд из Китая в Россию, приморцы предполагают подобное развитие ситуации и с Южной Кореей.