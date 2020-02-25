Вашингтон, , 05:20 — REGNUM В США сообщили о 14 выявленных случаев заражения коронавирусном. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний.

По данным ведомства, 12 случаев заражения возникли вследствие посещений американцами Китая. Кроме того, отмечено два новых случая передачи заражения.

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, у 11 граждан США, эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess, подтвердилось наличие коронавируса в организме.

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