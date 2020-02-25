Якутск, , 05:10 — REGNUM В Якутске торговый представитель компании по оптовой торговле присвоила 55 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Заявление в полицию поступило от представителя одного из предприятий. Он сообщил, что при проверке была выявлена недостача денег.

Оперативно была найдена подозреваемая — 30-летняя жительница Якутска, работающая торговым представителем в этой компании.

«Установлено, что злоумышленница, используя своё служебное положение, присвоила 55 тыс. рублей и потратила их по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело», — пояснили в МВД Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии директор коммерческой фирмы обвиняется в хищении свыше девяти миллионов рублей.