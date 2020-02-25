Пенза, , 04:00 — REGNUM Следственный комитет РФ по факту гибели жителей Пензенской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщается на сайте областного главка СК России.

Сообщается, что по предварительной версии причиной смерти стало отравление угарным газом, говорится в сообщении. Уголовное дело открыто по ч. 3 ст. 109 УК России.

Как сообщало 25 февраля ИА REGNUM, тела двух мужчин 1982 и 1983 года рождения были найдены в квартире дома села Чемодановка. Этажом выше были обнаружены еще двое умерших: мужчина 1994 и женщина 1961 года рождения.

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