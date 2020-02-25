Благовещенск, , 03:49 — REGNUM Более 270 человек, прибывших из Китая, обследовали на коронавирус в Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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На минувшей неделе через временные погранкордоны в Приамурье прошли со стороны КНР 57 человек. За всеми прибывшими организован ежедневный медицинский надзор.

С начала года при пересечении границы РФ в Приамурье осмотрены более 28 тыс. прибывших, из них более 23 тыс. из Китая. Более 270 человек обследованы на коронавирус, заболевание не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае постепенно количество выявленных пациентов с коронавирусом уменьшается, растёт статистика выздоровлений. В то же время вирус выявляют в других государствах.