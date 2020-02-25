Владивосток, , 03:25 — REGNUM Синоптики портала Gismeteo предсказали Владивостоку и Приморью в целом, очередную снежную «катастрофу». Самый пик непогоды придётся на 2 марта.

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В плохо очищенном от недавнего снегопада Владивостоке, ожидается новая стихия — небольшие осадки выпадут 29 февраля. А вот в субботу, 1 марта, снег усилится, выпадет, предположительно, более 12 мм.

2 марта осадки будут не такие интенсивные во Владивостоке — фронт сместится в города и районы Приморья. Будет идти снег, местами с дождём. Температура воздуха — от — 2 до +3.

Как сообщало ИА REGNUM, начиная с 24 февраля в Москву вернутся холода и будет идти несколько дней снег.