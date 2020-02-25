Хайнань, Китай, , 03:01 — REGNUM В китайской провинции Хайнань количество граждан, у которых выявлен коронавирус, остаётся неизменным пятые сутки — 168 человек.

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Как сообщил официальный русскоязычный туристический портал провинции Хайнань Лайф, в городе Дальчжоу скончался ещё один пациент, у которого ранее был выявлен коронавирус. Таким образом, с начала эпидемии в островной провинции скончались пять человек. 106 пациентов выписаны из госпиталей, у них диагностировано полное выздоровление.

Как сообщало ИА REGNUM, статистика выздоровлений пациентов с коронавирусом в Китае стабильно на протяжении длительного времени превышает статистику гибели людей от новой болезни. Стабильно снижается и количество выявленных новых случаев. В эпицентре эпидемии, городе Ухань, ситуация продолжает оставаться сложной.