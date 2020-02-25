Вашингтон, , 02:43 — REGNUM Очередным примером охоты на ведьм назвали в Белом доме сообщения о «вмешательстве» России в выборы президента США. Об этом рассказал в интервью Fox News заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Это шутка. Это ещё один пример охоты на ведьм. Она началась в тот момент, когда президент (Дональд Трамп) занял свой пост», — заявил он.

По его словам, СМИ часто получали ложные сведения о «вмешательстве» от члена демпартии Адама Шиффа или его сотрудников.

Как сообщало 24 февраля ИА REGNUM, CNN поделилась информацией, что не существует доказательств того, что РФ «вмешивается» в президентские выборы 2020 в США, помогая лидеру страны Трампу.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN: не существует доказательств помощи РФ Трампу на выборах 2020