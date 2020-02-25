Пенза, , 02:17 — REGNUM Следователи Бессоновского межрайонного отдела СУ Следственного комитета по Пензенской области выясняют обстоятельства смерти четырех человек, обнаруженных в жилом доме села Чемодановка с признаками отравления газом, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что тела двух мужчин 1982 и 1983 года рождения были обнаружены в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома. Позднее этажом выше были обнаружены еще двое погибших: мужчина 1994 и женщина 1961 года рождения.

Обстоятельства гибели людей выясняют следователи. По предварительным данным, все четверо погибли от отравления газом.