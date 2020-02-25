Иерусалим, , 02:12 — REGNUM По территории Израиля за прошедшие два дня было запущенно 80 ракет из сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Более 80 ракет были выпущены из сектора Газа по израильской территории за последние два дня», — говорится в сообщении.

Сообщается, что система ПВО «Железный купол» нейтрализовала 90% запущенных ракет.

Также сообщается, что воздушная тревога срабатывала в приграничных с сектором Газа территориях.

Как сообщало 24 февраля ИА REGNUM, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности начала масштабной военной операции, если палестинские формирования ХАМАС не прекратят обстрел населённых пунктов Израиля.

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