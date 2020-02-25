София, , 02:02 — REGNUM Еще два очага заражения птичьим гриппом выявлены на территории Болгарии, сообщает 24 февраля «Вестник Марица».

Сообщается, что вирус H5N8 был обнаружен в птичьих хозяйствах с курами-несушками и утками в деревнях Трилистник и Падарско. В 15 км от ранее выявлено случая в городе Раковски.

Местные власти намерены ликвидировать 55 437 кур-несушек и 11 600 уток.

По данным источника, на территории Европы зарегистрировано 43 вспышки опасной инфекции. Из них в Польше — 27 случаев, четыре — в Венгрии, в Словакии и Болгарии — по три очага, в Румынии и Чехии — по два случая заражения хозяйств.