Дамаск, , 01:36 — REGNUM Из Великобритании распознаются ложные сведения об ударах ВКС России по поседениям провинции Идлиб. Об этом рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Информация, распространяемая из Великобритании Сирийской обсерваторией по правам человека о нанесении «ВКС России ударов по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара провинции Идлиб не соответствуют действительности», сказал Журавлёв.

По его словам, в указанных районах 24 февраля ВКС России не выполняли боевых вылетов.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, ВС Турции сообщили о нанесении серии ударов по армии правительственных сил САР в Идлибской зоне дислокации.

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