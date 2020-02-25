Урумчи, Китай, , 01:10 — REGNUM Работа ключевой железнодорожной транспортной артерии Синьцзяна на северо-западе Китая восстановлена после землетрясения магнитудой 5,1, сообщает агентство Синьхуа.

Три поезда временно прекратили движение по железнодорожной ветке, связывающей города Турпан и Кашгар в уезде Цзяши в Кашгарском округе после подземных толчков, произошедший 23:39 по местному времени 21 февраля.

Жертв или разрушений, однако, толчки после себя на оставили. Однако, они ощущались в уезде и в близлежащих районах. По словам очевидцев, толчки длились менее минуты. Эпицентр залегал ан глубине 10 км по координатам 39,87 градуса северной широты и 77,47 градуса восточной долготы.

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