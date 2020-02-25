Ростов-на-Дону, , 00:33 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону рухнул балкон. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

ЧП произошло в переулке Семашко в ночь на 24 февраля. Обрушившийся балкон находится на втором этаже здания 1884 года постройки. В течение девяти лет объект культурного наследия регионального значения находится в аварийном состоянии, жильцы расселены. Два помещения находятся в частной собственности, одно из них сдаётся в аренду.

«Несколько человек вышли на аварийный балкон, не соблюдая нормы безопасности, в результате чего и произошло обрушение. Мужчины госпитализированы в городскую больницу №1 имени Семашко и в больницу скорой медицинской помощи. Состояние обоих — средней тяжести», — уточнили в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее балкон рухнул в Кировском районе областного центра. Обошлось без пострадавших.

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