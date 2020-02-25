Козельск, Калужская область, , 09:03 — REGNUM Три человека, в том числе пешеход, погибли в результате ДТП в Козельске Калужской области 24 февраля в 19:20. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Калужском областном управлении ГИБДД УМВД России.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 2107, двигаясь со стороны АЗС по улице Чкалова в сторону центра города, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Chevrolet Lacetti. После столкновения водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правую сторону по ходу движения на тротуар с последующим наездом на пешехода.

В результате ДТП водитель и его пассажир скончались на месте ДТП, а пешеход умер во время госпитализации в больницу. Обстоятельства дорожного происшествия уточняются.

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