Дамаск, , 22:47 — REGNUM Населенный пункт Нейраб на юге сирийской провинции Идлиб перешел под контроль вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает в понедельник, 24 февраля, Anadolu Ajansı.

По данным журналистов, отряды сирийской оппозиции вошли в деревню после ожесточенных боев с представителями вооруженных сил Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля отряды Сирийской арабской армии (САА) атаковали позиции боевиков на линии фронта Нейраб — Саракиб.

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