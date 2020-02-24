24 февраля 2020 | Время чтения 24 мин

Как на практике власти изолируют подозреваемых больных и на какие полномочия при этом опираются? Случай Архангельской области

Филипп Колеров, , 23:13 — REGNUM В середине февраля Главный государственный санитарный врач по Архангельской области вынес постановление об изоляции гражданки Е. на основании её прибытия из Китая.

Постановление «Главного государственного санитарного врача по Архангельской области» Бузинова Романа Вячеславовича «Об изоляции граждан находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих»

В постановлении Главного государственного санитарного врача по Архангельской области Бузинова Романа Вячеславовича «Об изоляции граждан находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих», про гражданку Е. указано только то, что она прибыла в феврале из КНР (известно, что она прибыла не из провинции Хубэй). По мнению Бузинова, эта информация «свидетельствует об угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения».

На протяжении основной части постановления «Главный государственный санитарный врач по Архангельской области» ссылается на такие нормативные правовые акты, как:

[Необходимые цитаты из данных документов есть в конце материала.]

С самого заголовка постановления и до слова «п о с т, а н о в л я ю» (именно так оно и напечатано) Бузинов утверждает, что гражданка Е. находилась в контакте, общалась, контактировала с больными заболеваниями, представляющими «опасность для окружающих». При этом анамнез, на который ссылается постановление, состоит только из полученной от пограничной службы информации о том, что гражданка Е. прилетела из КНР. На границе ей была измерена температура и собран посев, клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии зафиксировано не было (этой информации в постановлении нет). Никаких других медицинских осмотров и сбора анамнеза до прибытия гражданки Е. в Архангельскую область в отношении неё не проводилось. Прямым текстом нигде не написано, что гражданка Е. находилась в контакте, общалась, контактировала с больными именно 2019-nCoV, но конкретно об этом вирусе идёт речь во всём постановлении Бузинова и в постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 г. № 3 («руководствуясь» которым Бузинов и выносит постановление).

После цитирования упомянутых выше документов и приведения единственного (!) факта о гражданке Е. Главный государственный санитарный врач по Архангельской области «п о с т, а н о в л я е т» «временно изолировать на период 14 календарных дней» гражданку Е.

На момент вынесения постановления никаких медицинских осмотров или сбора анамнеза, на основании которых можно было бы в соответствии с «Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Версия 2 (03.02.2020)» [приведены ниже] считать случай гражданки Е. подозрительным, — произведено не было. Из чего следует, что постановление об изоляции Бузинов вынес только основании приведённого им факта о том, что «гражданка Е. прибыла в Российскую Федерацию из КНР» в феврале.

Видимо, «Главный государственный санитарный врач по Архангельской области» посчитал, что приведённые выше нормативные правовые акты дают ему возможность ограничивать свободу любого приехавшего из Китая жителя Архангельской области. В действительности прав выносить такое постановление на основании указанных данных у Бузинова не было. Своими действиями «Главный государственный санитарный врач по Архангельской области» посягнул на ограничение прав гражданки Е., обязанность соблюдать которые не него накладывает статья 52 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019).

[Основаниями для утверждений о неправомерности действий служат те нормативные правовые акты, на которые ссылается сам Бузинов, и другие, относящиеся к теме санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Цитаты из них приведены ниже. Из этих документов следует, что подлежат изоляции больные и лица с подозрением на заболевание. Какой случай можно определить как подозрительный, указано в «Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Версия 2 (03.02.2020)». Случай гражданки Е. в соответствии с документом не являлся подозрительным на момент вынесения постановления.]

По прибытии в Архангельскую область гражданку Е. у дома уже ждала врач, которая не имела при себе ни документов об изоляции и основаниях для неё, ни даже медицинской маски на лице. Несмотря на это, врач настаивала на крайней серьёзности дела, ссылаясь на неназванные приказы, и предлагала гражданке Е. согласиться на изоляцию «по-хорошему», пригрозив, что в противном случае изолировать придётся уже всю семью.

При изоляторе гражданке Е. были наконец предоставлены документы [приведены их фотокопии с заретушированными данными, на основании которых было возможно установить личность гражданки Е.] и был проведён первый после осмотра на границе медицинский осмотр, который также не выявил никаких клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии, что не помешало врачам продолжать настойчиво предлагать согласиться на изоляцию (от которой гражданка Е. стойко отказалась).

Не менее настойчиво врачи при изоляторе предлагали ознакомиться с этим текстом и подписать его в подтверждение [на фотографии подпись обрезана].

Здесь фрагментарно приведён текст, который был предъявлен в распечатанном виде. Важно обратить внимание, что этот текст отличается (хоть и всего в паре мест) от размещённого на сайте Роспотребнадзора (все фрагменты, в которых есть отличия ниже приведены; отличия выделены курсивом):

«Об обязательности исполнения предписаний (постановлений) должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

<…>В соответствии со статьями 10 и 11 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

При угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, на основании статей 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3 имеют право требовать и давать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания (постановления) о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, медицинского наблюдения, медицинского обследования, изоляции и (или) госпитализации, а также о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.<…>»

Необходимо уточнить, что к «должностным лицам, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», относится целый список должностей (ознакомиться со списком можно здесь или здесь). В статье 50 (которая так и называется «Права должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор») идёт речь только о предписаниях, и нет ни единого упоминания о каких-либо постановлениях, на которые все/любые «должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», имеют права.

Стоит отметить, что именно слово «постановления» было дважды добавлено в распечатанную (а значит — подписываемую) версию текста.

О постановлениях речь идёт в статье 51, которая называется уже «Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей» — то есть полномочия только определённой, самой полномочной части «должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».

Вдобавок «постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3» также наделяет правами «давать предписания и требования» не всех «должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», а конкретно руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.

При этом в тексте используются такие императивные формулировки, как: «граждане <…> обязаны выполнять требования <…> постановлений, предписаний» и «должностные лица <…> имеют право требовать и давать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания (постановления) о <…> изоляции и (или) госпитализации», — которые, в отличие от формулировок во всех нормативных правовых актах, на которые текст ссылается, по неочевидной причине не имеют уточнения условий, в которых эти постановления могут быть вынесены (болезнь, подозрение на болезнь).

Данные утверждения основаны на приведённых ниже цитатах из упомянутых источников, и из них следует, что не все «должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», имеют право «требовать и давать», а те, которые имеют, ограничены в вынесении предписаний/постановлений прописанными в законах и предписании Главного государственного санитарного врача обстоятельствами, — а значит, формулировки в тексте, озаглавленном «Об обязательности исполнения предписаний (постановлений) должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор», не вполне корректны и могут вводить ознакамливающегося (подписывающего) в заблуждение.

Отдельно стоит обратить внимание, что предписание/постановление именно об изоляции может выносить не любое «должностное лицо, осуществляющее федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».——————————————————

Цитаты из нормативных правовых актов и иных документов.

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Статья 29. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Статья 31. Ограничительные мероприятия (карантин)

1. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, на территории Российской Федерации, территории соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в организациях и на объектах хозяйственной и иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

2. Ограничительные мероприятия (карантин) вводятся (отменяются) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей решением Правительства Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а также решением уполномоченных должностных лиц федерального органа исполнительной власти или его территориальных органов, структурных подразделений, в ведении которых находятся объекты обороны и иного специального назначения.

3. Порядок осуществления ограничительных мероприятий (карантина) и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия (карантин), устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

[Все санитарные правила касающиеся 2019-nCoV вот:

«О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» — Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 N 3

N 3 Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Версия 2 (03.02.2020)» — Минздрав России, Роспотребнадзор

Временные рекомендации по организации лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) — Роспотребнадзор (Письмо от 21.01.2020 N 02/706−2020−27)

Цитаты из первых двух документов есть ниже. Третий документ является более ранней версией второго.]

Статья 33. Меры в отношении больных инфекционными заболеваниями

1. Больные инфекционными заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 50. Права должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

2. При выявлении нарушения санитарного законодательства, а также при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, имеют право давать гражданам и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения ими в установленные сроки:

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований;

о прекращении реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами ;

; о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.

Статья 51. Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей

1. Главные государственные санитарные врачи и их заместители наряду с правами, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона, наделяются следующими полномочиями:

4) давать гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам предписания, обязательные для исполнения в установленные предписаниями сроки, о:

вызове в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц для рассмотрения материалов и дел о нарушениях санитарного законодательства;

проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, предусмотренных статьей 42 настоящего Федерального закона;

6) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о:

госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания ;

; проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями , представляющими опасность для окружающих;

, представляющими опасность для окружающих; временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;

проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям;

введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах;

7) за нарушение санитарного законодательства выносить мотивированные постановления о:

наложении административных взысканий в виде предупреждений или штрафов;

направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

<…>

2. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации наряду с правами и полномочиями, предусмотренными статьей 50 настоящего Федерального закона и пунктом 1 настоящей статьи, наделяется дополнительными полномочиями:

<…>

принимать постановления, издавать распоряжения и указания, утверждать методические, инструктивные и другие документы по вопросам организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая методики расчета и оценки риска для здоровья человека ;

; вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Российской Федерации.

Статья 52. Обязанности должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, обязаны:

своевременно и в полной мере исполнять предусмотренные статьями 50, 51 настоящего Федерального закона полномочия на предупреждение, обнаружение и пресечение нарушения санитарного законодательства, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

<…>

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении в отношении их проверок и мероприятий по контролю.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕот 31 января 2020 г. N 3

О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV

«1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации):

1.4. Обеспечить непрерывное медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней граждан КНР, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, при их возвращении из КНР. В случае появления у таких граждан КНР симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, провести их изоляцию и лабораторное обследование.

1.5. По Приморскому краю, Хабаровскому краю, Забайкальскому краю, Амурской области и Еврейской автономной области обеспечить обязательное обследование на коронавирусную инфекцию и изоляцию на период до 14 календарных дней в специально организованных пунктах граждан Китайской Народной Республики, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, пересекающих государственную границу Российской Федерации в пунктах пропуска, по которым распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2019 г. N 140-р (официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 30.01.2020 г. , N 0001202001300031) введено временное ограничение движения.

2. Минздраву России совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

2.1. Рекомендовать: — медицинское наблюдение по месту жительства или изоляции за лицами, возвращающимися из КНР, в течение 14 календарных дней;

[Важное уточнение: рекомендовать НЕ изоляцию, а наблюдение по месту изоляции. То есть в том случае, если вернувшийся из КНР человек на основании других причин изолирован, за ним рекомендовано по месту изоляции наблюдать.]

3. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:

3.2. Давать обязательные для исполнения в установленные сроки предписания и (или) требования о медицинском наблюдении, медицинском обследовании, изоляции и (или) госпитализации, проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицам, уполномоченным органам государственной власти, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства — больным инфекционными заболеваниями, с подозрением на такие заболевания, бывших в контакте с больными инфекционным заболеванием."А.Ю.ПОПОВА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Временные методические рекомендацииПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-nCoV)Версия 2 (03.02.2020)

«2. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стандартное определение случая заболевания новой коронавирусной инфекции 2019-nCoVПодозрительный на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, случай: — наличие клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии в сочетании со следующими данными эпидемиологического анамнеза:— посещение за последние 14 дней до появления симптомов эпидемиологически неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов (главным образом г. Ухань, КНР);— наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, находящимися под наблюдением по инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, которые в последующем заболели;— наличие тесных контактов за последние 14 дней с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз 2019-nCoV.

[Необходимо подчеркнуть: посещение «неблагополучных стран и регионов» является «подозрительным случаем» только при наличии «клинических проявлений острой респираторной инфекции, бронхита, пневмонии».]

Вероятный случай инфекции, вызванной 2019-nCoV:

— наличие клинических проявлений тяжелой пневмонии, ОРДС, сепсиса в сочетании с данными эпидемиологического анамнеза (см. выше). [стр. 5]<…>

Принятие решения о необходимости госпитализации:

а) при анамнестических данных, указывающих на вероятность инфекции, вызванной 2019-nCoV, независимо от степени тяжести состояния больного, показана госпитализация в инфекционную больницу/отделение с соблюдением всех противоэпидемических мер;

б) при отсутствии подозрений на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, решение о госпитализации зависит от степени тяжести состояния и вероятного другого диагноза. [стр. 8−9]<…>

3.2. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Для новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, характерно наличие клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции (по данным на 31.01.2020):-повышение температуры тела (>90%);-кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;-одышка (55%);-миалгии и утомляемость (44%);-ощущение заложенности в грудной клетке (>20%),<…>

5. ПРОФИЛАКТИКА КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Мероприятия в отношения источника инфекции: — изоляция больных в боксированные помещения/палаты инфекционного стационара; [стр. 33]<…>

6. МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ И ОСОБЕННОСТИ ЭВАКУАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БОЛЬНЫХ ИЛИ ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА НОВУЮ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ, ВЫЗВАННУЮ 2019-NCOV

В случае вероятной коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCov, после изоляции больного осуществляется комплекс клиниколабораторной диагностики. [стр. 37]<…>»

(Ссылка на более раннюю версию — информации там меньше, смысл там ровно тот же.)

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 января 2020 года N 2

О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV

«6. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора:

6.2. Организовать контроль: — за выявлением случаев заболевания людей с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, их изоляцией и лабораторным обследованием;"подпись — А.Ю. Попова.

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/3.2.3146−13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней

«IX. Выявление больных инфекционными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, носителей возбудителей инфекционных болезней

9.1. Врачи всех специальностей, средние медицинские работники медицинских организаций, образовательных и оздоровительных организаций, осуществляющих воспитание и обучение детей и подростков, а также других организаций, индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность, обязаны выявлять больных инфекционными и паразитарными болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней.

X. Меры в отношении больных инфекционными болезнями

10.1. Больные инфекционными и паразитарными болезнями, лица с подозрением на инфекционные и паразитарные болезни, лица, общавшиеся с больными инфекционными болезнями, лица, подвергшиеся нападению и укусам кровососущих членистоногих, укусам и ослюнению дикими и домашними животными, а также лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию на наличие возбудителей инфекционных и паразитарных болезней и медицинскому наблюдению или лечению (экстренной профилактике), и в случае если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XI. Диагностика инфекционных и паразитарных болезней, носительства возбудителей инфекционных болезней

11.1. Диагностика инфекционных и паразитарных болезней включает комплекс медицинских вмешательств, осуществляемый посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза, в том числе эпидемиологического осмотра, проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях установления диагноза.

11.2. Эпидемиологический анамнез собирается медицинским работником (лечащим врачом), который несет ответственность за его полноту и качество. При сборе эпидемиологического анамнеза устанавливают (с указанием места и времени) наличие контакта с больным инфекционным заболеванием или носителем, <…> Данные эпидемиологического анамнеза вносятся в медицинские документы больного (карта стационарного больного, амбулаторная карта и другие).

XIII. Изоляция и эвакуация больных инфекционными и паразитарными болезнями, лиц с подозрением на инфекционные и паразитарные болезни, носителей возбудителей инфекционных болезней

13.1. Больные инфекционными и паразитарными болезнями по эпидемическим показаниям могут подлежать временной изоляции по месту выявления, а также изоляции в специализированных инфекционных стационарах (отделениях).

[Что интересно, здесь, в отличие от остальных документов, не сказано прямо про «лиц с подозрением».]

13.3. Перечень инфекционных и паразитарных болезней, а также эпидемиологические показания, при которых обязательна изоляция больных в инфекционных стационарах (отделениях), порядок такой изоляции и эвакуации (транспортирование) определяются законодательством Российской Федерации.

XIV. Лечение больных инфекционными и паразитарными болезнями, носителей возбудителей инфекционных болезней, порядок их выписки и допуска к работе, диспансеризация реконвалесцентов

14.1. <…> В отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, допускаются медицинское вмешательство и изоляционные меры (п.1 ст.33 Федерального закона от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).»

Информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом 14.02.2020 г.

«<…>С первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций к приему больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами; определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию; приняты меры по обучению медицинского персонала. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций.

<…>

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.<…>»

Ниже приведены все примеры предписаний и постановлений, упоминающиеся в статьях 50, 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3.

Предписания могут быть:

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований;

о прекращении реализации не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

о проведении лабораторного обследования граждан, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями, и медицинского наблюдения за такими гражданами;

о выполнении работ по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных заболеваний, а также на территориях и в помещениях, где имеются и сохраняются условия для возникновения или распространения инфекционных заболеваний.

[предыдущие 5 видов предписаний — из статьи 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, что означает, что давать их имеют право у все/любые «должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».]

о вызове в органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, граждан, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц для рассмотрения материалов и дел о нарушениях санитарного законодательства;

о проведении в соответствии с осуществляемой ими деятельностью санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок, предусмотренных статьей 42 настоящего Федерального закона.

[предыдущие 2 вида предписаний из статьи 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, что означает, что давать их имеют право не все/любые «должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».]

о медицинском наблюдении, медицинском обследовании, изоляции и (или) госпитализации, проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий юридическим лицам, уполномоченным органам государственной власти, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства — больным инфекционными заболеваниями, с подозрением на такие заболевания, бывших в контакте с больными инфекционным заболеванием.

[все виды предписаний в последнем абзаце из «постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3», которое наделяет правами давать предписания конкретно руководителей территориальных органов Роспотребнадзора.]

Постановления могут быть о:

госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и лиц с подозрением на такие заболевания;

проведении обязательного медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;

временном отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний и могут являться источниками распространения инфекционных заболеваний в связи с особенностями выполняемых ими работ или производства;

проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям;

введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах;

[Следующие 2 варианта постановлений могут быть только «за нарушение санитарного законодательства»:]

наложении административных взысканий в виде предупреждений или штрафов;

направлении в правоохранительные органы материалов о нарушении санитарного законодательства для решения вопросов о возбуждении уголовных дел;

[На следующие два вида постановлений имеет права только Главный государственный санитарный врач Российской Федерации:]

принимать постановления, издавать распоряжения и указания, утверждать методические, инструктивные и другие документы по вопросам организации федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, включая методики расчета и оценки риска для здоровья человека;

вносить в Правительство Российской Федерации предложения о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Российской Федерации.

[все(!) постановления из статьи 51 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, которая называется «Полномочия главных государственных санитарных врачей и их заместителей», что означает, что нет ни единого постановления, выносить которое имеют право все/любые «должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор».]

В «постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 января 2020 года № 3» есть ещё «требования», они идентичны предписаниям и также относятся только к руководителям территориальных органов Роспотребнадзора.