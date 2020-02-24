Франкфурт-на-Майне, Германия, , 22:18 — REGNUM Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне возбудила уголовное дело по статье покушение на убийство в отношении мужчины, наехавшего на толпу людей в городе Фолькмарзен, об этом 24 февраля заявил представитель прокуратуру Александер Бадле во время пресс-конференции для журналистов.

Чиновник также отметил, что мотивы преступления взятого под стражу 29-летнего мужчины пока не ясны, поэтому расследование ведется сразу по нескольким направлениям.

«По состоянию на текущий момент пострадали 30 человек, состояние некоторых оценивается как тяжелое. Среди пострадавших — дети», — отметил Бадле.

Напомним, ранее днем водитель транспортного средства направил его в сторону людей, гуляющих на карнавале в городе Фолькмарзен. Сотрудники правоохранительных органов сумели его задержать.